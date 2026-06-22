乳児を連れた外食時の授乳をめぐり、X（旧ツイッター）上で議論が広がっている。女優の加藤夏希（40）も自身のXを通じ、意見を述べた。発端となったのは「飲食店で授乳ケープを使って授乳をしていたらやめてほしいと言われた」とする趣旨の投稿だった。公共の場での授乳を巡り「食事をする場所で授乳するのは抵抗がある」などとする声が上がった一方で「授乳室が近くにあるとは限らない」「授乳ケープってそのためのものじゃな