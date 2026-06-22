「第4回中国国際サプライチェーン促進博覧会」の会場で記念写真を撮る人たち＝22日、北京（共同）【北京共同】北京で22日、中国政府系団体が主催する「第4回中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会」が開幕した。供給網の川上から川下まで多様な企業が集うイベントで、今年は人工知能（AI）関連の展示に力を入れる。日中関係が悪化する中でも日本から複数の視察団が訪れる予定。26日まで。博覧会は供給網の強化を目的に