サッカー元日本代表ＧＫの川口能活氏（５０）がインスタグラムを更新。日本代表でともにプレーした中田浩二氏（４６）と、２１日に行われた北中米Ｗ杯１次リーグＦ組・日本代表−チュニジア代表戦のパブリックビューイングに参加したことを報告した。２人も日本代表の青いユニホームを着用。２０１８年の引退から８年が経過し、５０歳となった川口氏は現役時代と変わらぬ体型を維持したイケオジとなっている。ただ、現役時代