可愛すぎるわんこの行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で14万3000回再生を突破し、「家族大好きすぎてかわいい」「みんなと一緒がいいね」「しょぼしょぼでかわいいw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家族で集まって晩ごはん→犬が『眠いけど参加したい』とやってきて…寝落ち寸前な『尊い表情』】 家族の食事に参加するも… TikTokアカウント「kokoa1009moka1215」