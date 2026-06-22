粟島の海岸に流れ着いたゴミをボランティアが回収する「クリーンアップ作戦」が21日、行われました。このイベントは島の内外からボランティアを募り観光や漁業の課題となっている、海岸のゴミを回収するものです。 24時間テレビの環境保護活動の一環としても行われています。ことしは、約330人が参加。3か所の海岸を歩いてペットボトルやプラスチック片などのゴミを拾い集めました。＜参加者＞「生憎の天気でしたけどゴ