可愛すぎる子犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で33万4000回再生を突破し、「とても可愛い」「美味しそうなサラダ」「ピーンてなってるw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：畑仕事についてきた柴犬の赤ちゃん→ふと、葉っぱが入っているカゴの中を見てみると…『尊すぎる光景』】 カゴの中にいたのは… TikTokアカウント「toa.lv」の投稿主さんが紹介したの