サッカーワールドカップ日本代表は21日、チュニジア相手に4対0で快勝。県内のサポーターも歓喜に湧きました。日本代表第2戦の相手はチュニジア。前半4分ゴール前で鎌田が合わせ、先制点をあげると……31分には上田が右足で振り抜きシュート！新潟市中央区の飲食店で観戦したファンからも歓声が上がりました。後半39分には上田が2得点目！4対0で完勝しました。サポーターは……「