自身最大規模となる9都市を巡る全国ツアー「Ayumu Imazu The CLASSIC TOUR 2026」を開催中のAyumu Imazu。6月21日（日）、東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて開催されたツアー3公演目となる東京公演を大盛況のうちに終え、そのステージ上で来年1月27日（日）の東京・日本武道館公演の開催を発表した。BMSGとのパートナーシップ締結後、3カ月連続配信シングルのリリース、そして5月には約4年ぶりとなる2nd Album『CLASSIC』をリリース