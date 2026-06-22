「義足パパ」として活動する大塚一輝さん(36)が、岐阜県羽島市の小学校で講演し、思いやりの心を持つ大切さを伝えました。岐阜市に住む大塚さんは、高校2年生のときに骨肉腫を発症し、3年前に右脚をひざから上で切断すると、義足を使った生活の様子をSNSなどで発信しています。けさ羽島市の正木小学校で行われた講演には4年生100人が参加し、2人の子を持つ義足パパとして家庭生活を送る大塚さんの話に、真剣なまなざしで聞き入