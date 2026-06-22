ダイソーで約90gと超軽量ながら抜群の収納力を誇る旅の味方となる黒バッグを発見！丈夫な素材に便利なポケットに加え、ファスナー付きで防犯面も安心です。薄く体にフィットして疲れにくく、斜めがけや長さ調整も自由自在。お値段は330円（税込）ながらも、機能性抜群な優秀バッグをお見逃しなく♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ショルダーバッグ価格：￥330（税込）カラー展開：黒、グレー販売ショップ：ダイソーJANコ