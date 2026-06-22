食品の保存に欠かせない「ジップバッグ」。せっかくなら機能的なのはもちろん、見た目にもこだわりたいですよね。今回ご紹介するダイソーのジップバッグは、一見するとおしゃれなラッピング袋のようなアイテム。なんと洗って繰り返し使えるうえ、におい移りや乾燥を防ぎやすい優秀設計でもあるんです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アルミジップバッグ（4枚）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：455