新たな「台風のたまご」発生 気象庁の22日（月）午前9時の実況天気図で、日本の南の海上に「台風7号」とともに日本のはるか南の海上に「熱帯低気圧」が出現しました。中心気圧は1010ヘクトパスカルで西にゆっくりの速さで進んでいるとみられます。 【画像で確認】新たな熱帯低気圧発生か…7月2日（木）までの雨・風シミュレーション 熱帯低気圧の発生が予想される海域の海水温は？ 気象庁の海面水温実況図（21日現在）に