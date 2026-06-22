“しょこたん”ことタレントの中川翔子が6月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年、双子を出産して育児に追われるなかで、仲良しの江頭2:50を“最強のシッター”として召喚する、という動画を公開した。 （関連：【画像あり】中川翔子の息子に懐かれすぎる江頭2:50） 江頭2:50のチャンネルで、自宅へのサプライズ訪問を受けた中川。育児の悩みについて話し、江頭がそれを優しく受け止めていたなかで、中川が驚く