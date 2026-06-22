日本航空（JAL）は、中国4都市行きのビジネスクラスで特別運賃を6月11日から10月10日まで販売している。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。その他国内対象都市発は各運賃に16,000円が加算される。搭乗期間は7月2日から10月31日（旅行開始分）まで。燃油サーチャージ込み、諸税別となる。予約期限は出発21日前。変更や払い戻しはできない。予約クラスは「X」、JALマイレージバンクへの積算では搭乗区間マイルの70％が貯まる。旅