ダイソーで見つけた『抗菌カトラリーセット（スプーン18cm）』は、ピンクのシンプルなケースに入った実用的なランチグッズ。カトラリーに抗菌剤が配合されており、清潔に使いやすいのが特徴。箸は滑り止め付きの角型、スプーンは口当たりの良い細身設計で、使い勝手も考えられています。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：抗菌カトラリーセット（スプーン18cm、はし 18cm）価格：￥110（税込）サイ