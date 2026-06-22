エア・カナダとアブラ・グループは、広範かつ長期的な戦略的提携の構築に向けた基本合意書（MOU）に署名した。国際航空運送協会（IATA）の年次総会が開催された、ブラジル・リオデジャネイロで署名した。最終契約は今後の文書化と当局の承認が条件となる。提携の主な内容は、カナダと中南米主要市場との接続強化、販売・流通の連携深化、カナダ〜中南米の一部路線における共同事業の検討、カナダを経由した中南米と他国際市場間を