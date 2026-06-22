ダイソーの推し活グッズ売り場で目に飛び込んできたのが、本格仕様の『ミニキャリーケース型小物入れ』。300円とは思えないクオリティで、4輪キャスターは360度回転＆走行OK、ハンドルもしっかり伸縮します。ぬいぐるみや旅の思い出をディスプレイする推し活アイテムとして優秀すぎる一品♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニキャリーケース型小物入れ（黒、白、青）価格：￥330（税込）サイズ：9.5cm×16cm×5cm