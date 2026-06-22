女優の細川直美が21日に自身のアメブロを更新。友人と京都へ旅行したことを報告した。この日、細川は「今日は『父の日』ですね」と切り出し「我が家は、娘たちとパパを労いながらゆっくり過ごす予定です」と夫で俳優の葛山信吾と娘たちとの過ごし方を明かした。続けて「私は、一昨日から一泊で友人と京都に旅行に行って来ました」と報告。旅行に行く前日に「『明日から旅行に行かない？』とフットワークの軽い友人からのお誘い」が