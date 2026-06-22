ソフトバンクは、オンライン専用ブランド「LINEMO」で、キャンペーン「LINEMO5周年大週穫祭」の6月第4弾を開始した。新しい電話番号または他社から乗り換え（MNP）で申し込むと、PayPayポイントが最大2万円相当進呈される。また、契約事務手数料も無料になる。期間は7月5日まで。 期間中、「PayPayポイントプレゼントキャンペーン」の対象で、「LINEMOベストプラン」を契約した場合は4000ポイントを還元し、