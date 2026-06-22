これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越と下越の広い範囲に【レベル2・土砂災害注意報】、上・中・下越と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。下越・中越では土砂災害に注意してください。 ◆22日(月)これからの天気 上・中・下越では、断続的に雨が降るでしょう。佐渡も雲に覆われ、雨の降るところがありそうです。 広い範囲で西よりの風がやや強く、佐渡では強く吹く見込みです。 降水