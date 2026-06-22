自転車に乗るときの基本的なルールや違反行為について知ってもらうパンフレットが、このほど保険会社2社から下関警察署に贈られました。日本生命山口支社の山本一浩支社長と、あいおいニッセイ同和損保山口支店の清水裕子支店長が下関警察署を訪れ末永徹哉署長に交通安全パンフレットの目録を手渡しました。贈られた交通安全パンフレットは1万1000部で、ことしの4月から自転車の交通違反に対する交通反則通告制度が導入され