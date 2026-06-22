上田がエゴを出して得点を狙う場面は、難易度の高いシチュエーションになりがちだ(C)Getty Imagesギュイイイィィン！北中米ワールドカップ・チュニジア戦の31分、板倉滉のクサビをスルーし、まるでレーシングカーのようなヘアピンターンで相手DFの背後を取った伊東純也。あのうなるような疾風感。たまに彼の走りがF1のように見えるときがある。あの場面も、そうだった。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上