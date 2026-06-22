岐阜県各務原市の小学校に勤務する59歳の男性教師が、風俗店で女性従業員を盗撮しようとしたとして罰金の略式命令を受け、懲戒免職になりました。各務原市立那加第一小学校の男性教師(59)は、埼玉県内の風俗店で、店の女性従業員をスマートフォンの動画撮影モードで盗撮しようとしたとして、今年4月に罰金40万円の略式命令をうけました。男性教師は県の聞き取りに対して行為を認めたうえで、「魔が差して行為に