夏の福島競馬開幕を告げる第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３は６月２８日、福島競馬場の芝１８００メートルで行われる。難解なハンデ重賞だがサウンドムーブ（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルスティール）を中心視する。シンザン記念で２着に入り賞金加算後は、スプリングステークスで０秒２差４着、皐月賞でも０秒５差６着と大崩れがない。特に前走は遅い流れをインでピタリと折り合い、Ｇ１でも強豪に最後まで食ら