ラグビーの強豪校として知られる東海大大阪仰星高校で、ラグビー部員が別の部員に首を絞められて意識を失い、いじめの重大事態と認定されていたことがわかりました。 【写真を見る】首絞められ意識失い…強豪・東海大仰星ラグビー部で「いじめ重大事態」認定帰宅途中けいれんで救急搬送全治2か月脳震とう大阪・枚方市 大阪府枚方市の東海大大阪仰星高校のラグビー部は、全国大会で6度の優勝を誇る