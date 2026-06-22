阪神・福島圭音外野手が２２日、全体休日の甲子園球場で指名練習を始めた。前日２１日のＤｅＮＡ戦（横浜）の２点リードの７回。先頭・度会の左前打を捕った福島は、二塁進塁をうかがう打者走者を見て思い切り二塁に送球。これが中途半端なバウンドになって中野が後逸し、結果的に二塁進塁を許した。その後、藤川監督は“懲罰交代”。左翼に小野寺を入れた。「本当、申し訳ないなという感じです」と悔しさのあまり涙を流した