アメリカのトランプ大統領は21日、退陣観測が広がるイギリスのスターマー首相について「辞任する」とSNSに投稿しました。トランプ大統領は自身のSNSでイギリスのスターマー首相は「辞任する」と投稿し、「移民政策とエネルギー政策という2つの重要分野でひどく失敗した」との見方を示しました。スターマー首相をめぐっては、与党・労働党内で退陣を求める声が強まっていて、現地メディアはスターマー氏が「早ければ22日にも辞意を