栃木県那須町でおととし夫婦の焼かれた遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われた首謀者と実行犯の仲介役とされる男2人の初公判が開かれ、1人は起訴内容を一部否認しました。佐々木光被告と平山綾拳被告はおととし、他の共犯者らと共に都内の空き家で飲食店経営者の宝島龍太郎さんと妻・幸子さんを殺害し、遺体を栃木県那須町で損壊・遺棄した罪に問われています。きょうの初公判で佐々木被告は起訴内容を認めた一方、平山被