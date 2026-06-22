◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）フィーリウス（牡４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キタサンブラック）が３連勝での重賞初制覇がありそうだ。昨年の前半は取りこぼすシーンが多かったが、後半にかけてかなりレースぶりが良化した印象を受ける。もともと素質の高さは見せていたが、今年に入っての２連勝でようやく軌道に乗った。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りでは僚馬を大きく追走し、