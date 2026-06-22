サザンオールスターズ、福山雅治（57）らを擁する芸能事務所「アミューズ」が21日、東京・両国国技館で第48期定時株主総会を開いた。終了後に音楽ユニット「Dios」と、俳優の甲斐翔真がライブを行った。総会後にパフォーマンスが行われるのは2023年以来、3年ぶり。最初に登場したのは「Dios」。ボーカルは「ぼくのりりっくのぼうよみ」として活動してきたたなか（28）。「株主総会の会場でライブをさせていただくことがあると