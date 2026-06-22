◇バレーボールネーションズリーグ2026予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は21日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本は世界ランク1位のイタリアにセットカウント0−3（21−25、23−25、18−25）で敗戦