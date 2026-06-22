快勝した日本代表は注目すべき記録を残していたようだ。FIFAワールドカップ2026のグループF・第2節が現地時間20日に行われ、日本代表はチュニジア代表と対戦。日本代表史上W杯最速弾となる4分に鎌田大地の2試合連続ゴールで先制すると、31分には上田綺世が強烈なシュートを叩き込んだ。さらに、69分には田中碧の縦パスを上田がフリックしたところに抜け出した伊東純也が冷静に流し込んで3点目をマーク。そして、83分には佐野