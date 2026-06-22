21日、鹿児島・霧島市の温泉施設で入浴中に行方が分からなくなった5歳の男の子の捜索は、現在も続けられています。行方不明から一夜、22日も消防が捜索を続けています。警察などによりますと、21日午後3時15分ごろ、霧島市の温泉施設で、両親と家族湯に入浴していた熊本・八代市の田中嶺臣（たなか・れお）ちゃんの行方が分からなくなりました。警察と消防による捜索は、22日朝から120人態勢で再開され、温泉施設に面している川の