女優の加藤夏希（40）が22日までにXを更新。幼い子どもへの授乳を禁止する一部飲食店に私見を述べた。4児の母である加藤は「うーん、授乳NGなお店」と書き出し、続く投稿で「出産後の過ごし方の中に入れるしかないよ。外食時『授乳できますか？』って聞かないといけないって」と困惑する様子をつづった。続けて「正直、聞かないといけないなんて思ってなかったし、そういう事を気にするお店はお子様NGにしてほしい」と訴え、フォロ