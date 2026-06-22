40歳で月給35万円、ボーナスが年3ヶ月分ある場合、年収はおおよそ525万円です。友人から「少ないね」と言われると不安になるかもしれませんが、給与は業種、職種、地域、会社規模、役職、残業の有無によって大きく変わります。平均と比べるときも、月給だけで見るのか、賞与を含めた年収で見るのかが重要です。 結論からいうと、年収525万円は日本全体の平均給与よりは高めですが、40歳正社員男性や大企業勤務者と比