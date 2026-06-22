70代の母親に「老人ホームの入居権を譲ってほしい」と電話がかかってきたという話を聞くと、「本当にそんな権利があるのだろうか」「譲っても問題ないのだろうか」と不安になる人もいるでしょう。 しかし、このような電話は過去にも多数報告されており、独立行政法人国民生活センター（以下国民生活センター）は詐欺の可能性が高いとして注意を呼びかけています。最初は「人助けになるなら」と思って応じ