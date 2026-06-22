【めっちゃカメレオン】 6月10日 発売 価格：790円 「8番出口（KOTAKE CREATE）」に「都市伝説解体センター（集英社ゲームズ）」など、ここ数年ユニークな発想で作られたインディーゲームが次々とヒットを記録している。そこでいま新たな波を巻き起こしているのが、LEMORION氏とHAGANEIRO氏が手掛ける「めっちゃカメレオン」だ。 本作はSteamで6