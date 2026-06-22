俳優クォン・サンウとソン・テヨン夫妻の娘（11）が、アメリカで小学校を卒業した。6月21日、YouTubeチャンネル「Mrs.ニュージャージー ソン・テヨン」には、「ソン・テヨンが視聴者の皆さんに伝えたいこと…（お悩み相談）」というタイトルの動画が公開された。【写真】クォン・サンウの娘、モデルのような最新写真ソン・テヨンは「今日は娘の卒業式があって、朝9時なんです」と話し、早朝から式場へ向かう慌ただしい朝の様子を伝