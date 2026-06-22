女優ナナが圧巻のスタイルでファンを魅了した。ナナは6月21日、インスタグラムを更新。【写真】あんなとこや、こんなとこにも…ナナの全身タトゥー前日に出席した授賞式のビハインドカットを投稿した。公開された写真には、黒のロングドレスをまとい、ポーズを取るナナの姿が収められている。華奢なストラップが印象的なドレスから肩やデコルテがあらわになっているほか、深く入ったスリットからはスラリとした美脚がのぞいている