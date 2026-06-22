ILLITが、新曲『It’s Me』の活動終了後も衰えない人気を見せている。ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』のタイトル曲『It's Me』が、6月21日に放送された音楽番組「人気歌謡」（SBS）で1位を獲得した。【写真】「逮捕されたい…」ウォンヒ、“ポリス”に変身これは、先月に公式活動を終えたにもかかわらず達成した快挙だ。「人気歌謡」では3週連続1位を記録し、音楽番組通算“4冠”を達成した。（写真提供＝BELIFIT LAB