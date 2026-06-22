松屋は、牛めし･カレー･定食･その他丼の「松屋」において、6月23日(火)10時より、「定番メニューとの参鶏湯風スープセット」を販売する。「参鶏湯風スープ」は、出汁の効いたスープに、大根、人参、豆腐などの具材を入れた満足感のある一杯。好きな定番メニューとのセット購入で割引が適用され、牛めし類は30円引き、丼類は50円引き、定食類は70円引きとなる。「参鶏湯風スープセット」〈商品概要(価格は税込)〉◆参鶏湯風スープ価