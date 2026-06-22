サンマルクカフェは6月30日、月に一度の「サンマルクカフェの日」を開催する。人気商品「チョコクロ」9個入りBOXを、通常2,250円（税込）のところ30％オフの1,570円（税込）で販売する。「サンマルクカフェの日」は、ブランド名にちなみ毎月30日（サンマル）に、チョコクロ9個（ク）を30％オフで販売する月1回限定の企画。2026年4月から全国で本格始動した。初回開催となった4月30日には「サンマルクカフェの日BOX（チョコクロ9個