ボーイズグループBTSのメンバー、J-HOPEが、フランス・パリに出発した。6月22日、J-HOPEは「2027春夏パリ・ファッションウィーク」に出席するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて、フランスへ出国した。【写真】J-HOPEの空港ファッションこの日、J-HOPEは自身がグローバルアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）」のアイテムに身を包み、クールなルックを完成させた。軽々とした足取