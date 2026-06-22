三幸製菓は、ロングセラーブランド『雪の宿』から、ひとくちサイズで手軽に食べられる「35g 雪の宿ミルクボール 塩バニラ風味」を、2026年6月22日から順次、全国のコンビニエンスストア限定で発売する。【「雪の宿ミルクボール 塩バニラ風味」の画像はこちら】〈シリーズ第2弾は夏にぴったりの塩バニラ風味〉「雪の宿ミルクボール」は、『雪の宿』ブランド初のひとくちサイズの商品として、2026年3月から発売している。「雪の宿」