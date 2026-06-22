【「20式5.56mm小銃」抽選試射会】 6月21日開催 会場：BRAVE POINT新宿店 東京マルイは、自衛隊で使われる最新の銃をモチーフとしたガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」の抽選試射会を、6月21日にBRAVE POINT新宿店にて開催した。 ガスブローバック マシンガン「20式5.56mm小銃」は、実銃「20式5.56mm小銃」の開発元である豊和工業の協力のもと設