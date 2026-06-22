デバイス、ガジェット、生活雑貨など、呼吸を上手くサポートしてくれる話題のアイテムが大集合。実際にお試ししたananスタッフのコメントも参考に！? エントリージャパン「パワーブリーズ プラス」負荷量を変えられ、普段の呼吸が深くなる。（ライターS）持久力アップが期待できる呼吸筋トレーニング器具／口にくわえ、素早く力強く息を吸い込み、ゆっくり吐き出す、これを繰り返すことで呼吸筋を鍛える器具。負荷は3段階から選べ