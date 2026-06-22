【ゼニス・ガール Gray Ver.】 6月23日11時より予約開始 コトブキヤは、プラモデル「ゼニス・ガール Gray Ver.」を6月23日11時より予約受付を開始する。 本商品はゲーム「フロントミッション」に登場するヴァンツァー「ゼニス」をイメージした「ゼニス・ガール」を新規グレーカラーで立体化したもの。ゼニスを彷彿とさせるアーマ}