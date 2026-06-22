高松北警察署 別れ話を切り出した元交際相手に対し、連続して電話をかけたり繰り返しメッセージを送ったりするストーカー行為をしたとして、22日、さぬき市の会社員の男（29）が、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、6月15日に男の元交際相手の女性（28）から「交際相手に別れ話を切り出したが、しつこく連絡をしてきて困っています」と高