【テラスタルポケモンキッズ】 6月22日 発売 価格：462円 バンダイはガム付きフィギュア「テラスタルポケモンキッズ」を6月22日に発売した。価格は1個462円。 本製品はポケモンが宝石のように輝く「テラスタル」した姿を再現したフィギュア。頭部に王冠のような「テラスタルジュエル」を戴き、体表はカットした宝石のような造形とクリア素材によるきらめきを表現している。