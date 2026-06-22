アユートは、AZLAより、低刺激の100％医療用シリコンを採用したAirPods Pro 3専用イヤーピース「SednaEarfit max for AirPods Pro 3」を、6月27日に発売する。全6サイズを用意し、価格は近接3サイズ各1ペアが3,300円。単品サイズ2ペアが2,750円。 サイズは中間サイズを含めたSS/S/MS/M/ML/Lの計6サイズを用意する。 AZL-MAX-APP3-SET-L(M/ML/Lサイズ各1ペア) 3,300円 AZL-MAX-APP3-SET-M(MS/M